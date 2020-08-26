اللواء محمد إبراهيم: القضية الفلسطينية ستظل المركزية عربيًا مهما كان حجم القضايا الأخرى

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية أن يعكف الفلسطينيون، بالتنسيق مع مصر والأردن والسعودية، على بلورة رؤية سياسية متكاملة، وأن تبلور السلطة الفلسطينية هذه الرؤية لطرحها في صيغة “صفقة قرن فلسطينية” تكون مقبولة دوليا وتتضمن رؤية شاملة متكاملة تفصيلية لمواجهة “خطة السلام الأمريكية”.

وقال إبراهيم – في مقال له بعنوان “هل من صفقة قرن فلسطينية؟” نشره موقع المركز المصري للفكر والدراسات اليوم /الأربعاء/ – “كنت أعتزم أن أركّز في هذا المقال على أهمية دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها؛ لكنني لم أستمر في هذا التوجه لأنني على يقين من أن ملايين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات قادرة على الدفاع عن نفسها، وأن القيادة الفلسطينية حريصة على الدفاع عن قضيتها، وأن عدالة القضية الفلسطينية سوف تفرض نفسها ذات يوم في مواجهة مجتمع دولي لم يعد يتذكر إلا نادرًا أن هناك أرضًا فلسطينية لا تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي، وحتى إذا تذكر فلا يقوم إلا بإصدار بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع”.