الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أعلى من المقرر في السوق السوداء.

أسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” ومندوبي مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات في محافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.

وكشفت تحريات الهيئة إلى تحقيق المتهمين من جراء ذلك الإجراء أرباح غير مشروعة بلغت حوالي 12 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الماضية.