لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تستأنف اجتماعاتها

بعد توقف قارب الستة أشهر على أثر انتشار فيروس كورونا، عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بحضور ممثلي نقابات الضرائب العقارية والعاملين بهيئة تعليم الكبار، والعمالة غير المنتظمة، وخدمات السائقين بالقليوبية، والعاملين بالكيماويات، والعاملين بالجودة، وأصحاب المعاشات، وطنطا للكتان، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.

وتناول الاجتماع آخر تطورات المناقشات مع وزارة القوي العاملة في ملفات اللجان النقابية المتوقفة والتي لم تستطع إجراء الانتخابات أو تلك التي لم تستطع توفيق أوضاعها .

وشرح أشرف الشربيني محامي الدار الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها وآخر تطورات القضايا التي تم رفعها من قِبل النقابات المتضررة والتوقيتات القانونية ومواعيد نظر تلك القضايا .

كما استعرض الحاضرون اتصالات اللجان النقابية بوزارة القوي العاملة، والتي ما زال العمل بها بطيئاً بفعل أزمة كورونا، وشدد الحاضرون علي ضرورة التواصل مع الوزارة بإعداد ملفات باللجان النقابية التي تم الانتهاء من فحصها والتأكد من سلامة الأوراق والاجراءات التى اتبعها مؤسسى النقابات، ورغم ذلك تقاعست الوزارة عن تسجيل تلك النقابات وذلك بالمخالفة لقانون النقابات العمالية.

واستعرض الحاضرون أيضاً الحوارات التي دارت بين ممثلى بعض النقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية حول برنامج “دعم علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”.

وفى هذا الصدد اقترح الحاضرون عقد ندوة عبر تطبيق زووم حول الاشكاليات التي تواجهها النقابات أثناء عمليات التأسيس علي أن يتم دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في الندوة .

كما ناقش الحاضرون خطة العمل المستقبلية وكيفية الاشتباك مع الفعاليات القادمة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، واتُفق على تبنى عدد من النقاط البرامجية التى تدافع عن الحريات النقابية والحقوق العمالية وطرح تلك النقاط للنقاش مع الأحزاب والمرشحين المستقلين من أجل تبنى تلك النقاط فى برامجهم الانتخابية، واتُفق أيضاً على دعم المرشحين المستقلين التى تنحاز برامجهم ومواقفهم لقضايا العمل والعمال.