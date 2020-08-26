لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة والد الطفلة “جنا”

في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، استجابت اللجنة لاستغاثة والد الطفلة “جنا”، التي تم نشرها عن طريق اليوم السابع، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد فى الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وعلى الفور قام أعضاء فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة لاستكمال البيانات واستلام الفحوصات الطبية والتقارير، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا والتي اوصت بتحويل الطفلة للعرض علي أساتذة جراحة الأطفال بطب الأزهر، فتم التواصل مع أ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، وأ.د حسين أبو الغيط، عميد طب الأزهر بنين، وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالة الصحية للطفلة عن كثب، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.