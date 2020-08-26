وزارة النقل تنفي شائعة خطيرة !!

أكدت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أن ما نشر في أحد صفحات الفيس بوك المزيفة من تصريحات سلبية عن أهالي الصعيد منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل هي تصريحات عارية تماما من الصحة.

وأن الوزير لم يدل بأي تصريحات سلبية عن أهل الصعيد وأنه دائما ما يؤكد احترامه وتقديره لأهالي الصعيد ولكل الشعب المصري وأنه يعمل لخدمة تراب مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتهيب وزارة النقل السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف الى اثارة البلبة وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الشائعات لن تعيق استمرار النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.