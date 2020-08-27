الانتخابات البرلمانية الجديدة:دوائر جديدة للنواب ومنافسة شرسة على المقاعد الفردية.. والقوائم قد تعكس التنوع

وافق مجلس النواب علي قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وهو أحد الاستحقاقات الدستورية فى أعقاب التعديلات الدستورية الأخيرة، أقرت التعديلات في المادة (102) تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل 450 عضواً، علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد.

ترتب على هذا زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة لتحقيق النسب الدستورية من مقاعد المرأة والتمثيل الملائم لكل من العمال الفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاعاقة، طبقا للمواد 243،244 من الدستور, مما أدى إلى تقليص عدد الدوائر الفردية، فطبقا لقانون تقسيم الدوائر تقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية بعدما كانت 205 دوائر بقانون 202 لسنة2014.

تركيبة القوائم

نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2020 في المادة الثالثة على “أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع “284” مقعداً بالنظام الفردي ،”284″ مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما”.

وقسم القانون الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة،الاولي دائرتان تضم كل منهما (42) مقعدا، والثانية دائرتين (100) مقعد، وتتضمن القائمة المخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مترشحين مسيحيين ، مترشحان من العمال والفلاحين، واثنان من الشباب، ومترشح من ذوي الاعاقة ومترشح من المصريين المقيمين بالخارج ،على أن يكون بينهم (21) امرأة علي الأقل.

أما القائمة المكونة من 100 مقعد، تتضمن تسع مترشحين من المسيحيين، ستة من العمال والفلاحين، وستة من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج علي أن يكون بينهم (50) امرأة .

التنافسية على مقاعد الفردي

تشهد مقاعد النظام الفردي صراعا شديدا بعد تقليص بعضها لأكثر من نصف المقاعد، واحتفظ عدد محدود من الدوائر بنفس عدد المقاعد، في محافظات مثل الإسماعيلية، الدقهلية، الجيزة، سوهاج، والبحر الأحمر، جنوب سيناء.

وتم تقسيم القاهرة إلى 19 دائرة ، و44 مكونا إداريا، بدلاً من 27 دائرة بالقانون السابق و46 مكونا إداريا.

وأصبح عدد المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة بالقانون الجديد 31 مقعدا بعدما كان 49 مقعدا بالقانون القديم، ونتج عن تقليص دوائر القاهرة نشأة دوائر شديدة الاتساع جغرافيا، منها علي سبيل المثال الدائرة السادسة والتى تشمل أول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة ويتنافسون علي ثلاثة مقاعد، أما الدائرة السابعة فشملت أقسام النزهة، الشروق، بدر، التجمع الأول والخامس والقطامية وكلهم يتنافسون علي مقعدين.

أما في الدوائر كثيفة السكان مثل الساحل، فأصبح التنافس علي مقعد واحد، وتمت إضافة بولاق إلى الدائرة الثانية ومقرها قسم روض الفرج وخفضت المقاعد لمقعد واحد، أما أقسام الزاوية الحمراء والشرابية، وأقسام السلام أول وثاني، وقسم عين شمس، والمطرية، والمرج تم خفضهم من 3 مقاعد إلى مقعدين لكل قسم.

وفى محافظة الإسكندرية، والتي تم تخفيض دوائرها من 10 إلى6 دوائر ، وخفض عدد مقاعدها من 25 مقعدا سابقا إلى 16 مقعدا في قانون التقسيم الجديد، ونتج عن التقسيم زيادة معدلات التنافسية في دائرة قسم سيدي جابر، والتي كانت تشغل 4 مقاعد في التقسيم السابق، أصبحت مقعدين في التقسيم الجديد، والدائرة الرابعة محرم بيك والتي كان من نصيبها طبقا للتقسيم القديم 5 مقاعد مقسمة علي مكوناتها الإدارية، تم تقليصها لمقعدين في القانون الجديد.

وبالنسبة لمحافظات بورسعيد، السويس، مطروح، الوادي الجديد، كانت تشغل 4 مقاعد للنظام الفردي في النظام القديم، تم خفضها لمقعدين في التقسيم الجديد.

وفي محافظة القليوبية، ستشهد الدائرة الثالثة، والتي تضم أقسام شبرا الخيمة أول وثاني تنافسية شديدة، بعدما خصص لهما معاً 3 مقاعد، وفي التقسيم السابق كان لهم ضعف المقاعد. أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب حيث كان لها 5 مقاعد في التقسيم السابق وتم خفضها إلى 3 مقاعد بالتقسيم الجديد.

وفى محافظة الشرقية، فقسمها القانون إلى 8 دوائر بدلا من 13 دائرة، وخفضت مقاعدها إلى 21 مقعدا بدلا من 30 مقعدا، ففي الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو كبير خفضت مقاعد التقسيم الإداري إلى النصف وأصبحت لها مقعدان، وفي الدائرة الأولي قسم أول الزقازيق تم اقتطاع مقعد واحد من نصيب المكون الإداري ليصبح لها 4 مقاعد.

أما محافظة الدقهلية فأصبح من نصيبها 21 مقعدا ، مقسمة علي 11 دائرة مقارنة بـ 29 مقعدا بالتقسيم القديم، وتشهد الدائرة الثامنة بميت غمر أعلى معدل تنافسية بالمحافظة لخفض المقاعد إلى النصف لتصبح مقعدين.

ومن المحافظات التي تشهد تنافسية مرتفعة محافظة الغربية حين قسم القانون المحافظة إلى 7 دوائر و14 مقعدا بدلا من 24 مقعدا، وفى الدائرة السابعة تم خفض المقاعد من 8 إلى 3 مقاعد.

كما خفضت مقاعد المنوفية من 20 مقعدا إلى11 مقعدا، وخفضت عدد مقاعد محافظة البحيرة إلى 18 مقعدا بعدما كانت 27 مقعدا، وفى محافظة الجيزة تم خفض مقاعدها الفردية إلى 25 مقعدا بدلا من 37 مقعدا.

وتقلص عدد مقاعد محافظة الفيوم ليصبح 10 مقاعد بدلا من 15 مقعدا ، وفى محافظة بني سويف أصبح من نصيبها 8 مقاعد بدلاً من 14 مقعدا، أما محافظة المنيا نالت 16 مقعدا بدلاً من 25 مقعدا بالتقسيم السابق، وأسيوط أصبح من نصيبها 12مقعدا بدلاً من 20 بالتقسيم السابق، وخفضت دوائرها إلي 4 بدلا من 9 دوائر . ولم يختلف الأمر كثيرا في سوهاج التي أصبح من نصيبها 14 مقعدا بدلا من 22 بالتقسيم السابق ،الا أن الدائرة السابعة مركز البلينا لم تشهد أي تغير في عدد المقاعد، وأصبحت مقاعد محافظة قنا الفردية 9 بدلا من 15بالتقسيم السابق، وخفض عدد الدوائر الي 4 بدلا من 7 سابقاً، ومحافظة أسوان أصبح من نصيبها 5 مقاعد بدلاً من 8 بالتقسيم السابق، واحتفظت الدائرة الثالث مركز نصر النوبة بمقعد واحد كما التقسيم السابق، وشهدت الدائرة الأولي توسعا جغرافيا وتقلصا عدديا، حيث أصبح لأسوان أول وثاني وأبو سمبل وأسوان الجديدة مقعدين بدلا 3 مقاعد من دون قسم أسوان الجديدة.