وزير التربية والتعليم السابق ضيف ” الحلم المصرى” بـ ” الشرق الأوسط ” اليوم 

دكتور “الهلالي الشربيني “، وزير التربية والتعليم السابق ضيف برنامج الحلم المصري الذي يذاع العاشرة مساء اليوم “الخميس” ، في اذاعة الشرق الاوسط يتحدث عن مشواره مع التعليم والبحث العلمي والمناصب الإدارية التي تقلدها وتدرجه الوظيفي من معيد بكلية التربية بجامعة المنصورة ثم عميدا للتربية النوعية ثم مستشارا ثقافيا وتعليما لمصر في ليبيا ثم مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية الخارجية ثم نائبا لرئيس جامعة المنصورة ثم وزير للتربية والتعليم والتعليم الفني ،

الشربيني يتحدث أيضا عن أهمية الانتماء للوطن والعمل والاجتهاد في حياة الإنسان وجهود الدولة في إصلاح منظومة التعليم والبحث والتعليم الفني ويتناول ظاهرة الدروس الخصوصية أسبابها ونتائجها وكيفية القضاء عليها

وزير التربية والتعليم السابق في أول حوار اعلامي له بعد ثلاث سنوات من تركه للمنصب يطرح رؤيته حول التعليم عن بُعد خلال أزمة فيروس كورونا وما بعد انحسار الوباء ، البرنامج اعداد وتقديم .احمد ابراهيم