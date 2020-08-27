الشاعرة إيمان بكرى تلقى قصائدها أونلاين عبر الأعلى للثقافة

ضمن فعاليات مبادرة (الثقافة بين إيديك) التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وفى إطار برنامج (كل يوم شاعر) الذى أطلقه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، بهدف تيسير متابعة الأنشطة الثقافية والوقاية من تفشى وباء كورونا الذى اجتاح العالم فى الشهور الماضية، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الشاعر محمد أبو الفضل بدران، تقام الآن عبر شبكة الإنترنت أمسية شعرية تلقى خلالها الشاعرة إيمان بكرى، مجموعة من قصائدها بعنوان: (وعلى حدود الاندهاش -إنسحاب – الظل والحائط)، وذلك مباشرة عبر الرابط التالى:

https://youtu.be/CdUjyieenKU

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