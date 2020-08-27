تكريم اسم الفنان “محمود عزمى” والفنان “وليد عونى” فى سينما مصر

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تكريم اسم الفنان الكبير ” محمود عزمى”، ومصمم الاستعراضات الفنان “وليد عونى”، وذلك عقب مشاهدتها للعرض المسرحى “سينما مصر”، أمس الأربعاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية .

حيث سلم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، شهادة تقدير “إلى من عاش ليبقى” للدكتور هشام عزمى تكريما لاسم والده الفنان الكبير “محمود عزمى”، وأهدى شهادة التقدير أيضا لمصمم الاستعراضات العالمى “وليد عونى”، تكريما لأعمالهما الفنية فى السينما والمسرح .

بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، الكاتب السينمائى محمد حفظى رئيس المهرجان الدولى للسينما، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، الناقد طارق الشناوى، الفنان مجدى إمام، الفنان محمد دسوقى، مدير عام مركز الهناجر للفنون، الفنانة عزة الحسينى رئيس مهرجان السينما الأفريقية .

“سينما مصر” بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم “الليلة الأخيرة” الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .