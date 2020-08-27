وزير الرياضة يشهد تدريبات كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة بالإسماعيلية

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس، التدريبات المقامة بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية للاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وذلك على مستوى لعبة كرة اليد.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات الوزارة، ومجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة معسكراً تدريبياً لعدد 60 مشارك من مختلف المحافظات لتدريبهم في لعبة كرة اليد ضمن مرحلة المنتخبات الإقليمية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي “المشروع القومي للموهوبين والعمالقة”، مواليد 2004و 2006.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن استئناف تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي ويضم ألعاب” التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش،ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة” وذلك تزامناً مع عودة الأنشطة الرياضية فى الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة الدورية لمستوى المشاركين بالمشروع، وتدعيمهم ورعايتهم وإعدادهم على أعلى مستوى باعتبارهم نواه لأبطال المنتخبات القومية في المستقبل بمختلف الألعاب الرياضية، لافتاً إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية، والاحتياجات المطلوبة للمشروع في ضوء توفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.

واعتبر وزير الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ” أمل مصر”، وتم انتقاء الموهوبين للمشاركة به بشكل علمي، والعمل على إعدادهم، وتقديم الدعم الكامل لهم.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة الناشئين المستفيدين من المشروع، وفق الضوابط التي سبق وأن أعلنتها الوزارة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا ويتوجه الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم إلى محافظة بورسعيد للالتقاء مع مجموعة من شباب بورسعيد، وزيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والمشاركة في ماراثون للدراجات، وذلك على مدار اليوم وغدا.