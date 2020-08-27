بعد تحذير رئيس مجلس الوزراء..إتحاد عمال مصر يدعو ملايين العمال بالإستمرار في”الإجراءات الإحترازية “لمواجهة “كورونا”

دعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،ونقاباته العامة والمؤسسات التابعة له برئاسة جبالي المراغي،الملايين من عمال مصربالإستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا،بإرتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج ،والمواصلات ،والحرص على النظافة العامة ،والتباعد الإجتماعي ،مع الإستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج،مستندا إلى التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء ، على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19،مؤكدا على أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض الدول..

صرح بذلك اليوم الخميس الإمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ،مؤكدا أن الإتحاد العام ،ونقاباته العامة ،وإتحاداته المحلية بالمحافظات ،واللجان النقابية التابعة له في كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم ،بمخاطر هذا الوباء ،وأهمية عدم “الإستهانة” بالإجراءات الإحترازية ،والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابيين يتطلب المزيد من “الإحتراز” وتوخي الحذر ،وتطبيق روشتة “الوقاية خير من العلاج”.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الخميس الصحة 206 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 وفاة،في ظل تراجع يومي في أعداد الضحايا ،وهو الامر الذي يتطلب الاستمرار في الإجراءات الإحترازية .