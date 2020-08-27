حزب التجمع: تمسك الدول العربية بمبدأ الدولة الفلسطينية طريق وحيد نحو السلام

صرح متحدث رسمى بإسم حزب التجمع اليوم الخميس بما يلي : “إن الجولة التى يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وشملت إسرائيل والسودان والبحرين ودولة الإمارات العربية لا هدف لها سوى مواصلة الضغط على الدول العربية لتطبيع علاقتها بإسرائيل دون مقابل فيما يقول عنه نتنياهو السلام مقابل السلام، سعيا لاستخدام تلك الورقة فى معركة إعادة انتخابات ترامب فى نوفمبر المقبل.لكن الجولة اصطدمت مع ذلك برفض الخرطوم و بتمسك ابوظبى بوقف الاستيطان لتوقيع على اى اتفاق، ورهن المنامة التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة مسنقلة،واعلان الكويت أنها ستكون الدولة الأخيرة فى إقامة أية علاقات مع إسرائيل. وعزز هذا التوجه تمسك المملكة العربية السعودية والقمة الثلاثية فى عمان بين قادة مصر والعراق والاردن،بالمبادرة العربية التى رعتها السعودية فى قمة بيروت 2002 والقائمة على مبادلة الأرض العربية المحتلة بالسلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967،فى مقابل الاعتراف العربى الكامل بإسرائيل. وحزب التجمع إذ يثمن التمسك العربى بمبدأ مبادلة الأرض المحتلة بالسلام، يؤكد أنه لا ضمانة لاستقرار دول المنطقة وصون أمنها دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن لشعبها ككل شعوب العالم وطنا ودولة مستقلة.”