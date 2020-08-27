مطالبات دولية بتحقيق فوري في إطلاق النار على مظاهرات طرابلس.. وخبير قانونى يوضح متى تستخدم القوة وفق ” مدونة سلوك الموظفين” بالامم المتحدة

د. ” ايمن سلامة”: على الحكومة الليبية جبر خاطر الضحايا واسرهم وإحالة المسئولين عن الحادث للمحاكمة

تعدد الدعوات الى إجراء تحقيق فورى وشامل حول اطلاق النار على متظاهريين ليبين فى طرابلس الاحد الماضى ضد حكومة السراج ، للتعبير عم غضبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد، والشعور بالإحباط من استمرار هذه الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد، قبل أن تفرّقهم باستعمال القوة المفرطة من جانب افراد الامن ، واطلاق النار في كل مكان، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين وسقوط جرحى وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن جانبه، يرى دكتور” ايمن سلامة”، استاذ القانون الدولى العام”، ضرورة الرجوع الى مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التى اعتمدتها ونشرتها الأمم المتحدة فى السابع من ديسمبر عام 1979، مشيرا الى ان الموظفين المكلفيين بإنفاذ القوانين يحترموا الكرامة الانسانية اثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية ، ويحمونها ، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الاشخاص و يوطدونها ، مؤكدا على إنه لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة ، إلا فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.

واوضح” سلامة” ، ان مدونة قواعد سلوك الموظفين تقضى بعدد من القواعد القانونية المهمة فى صدد اللجوء الاستثنائى والمتناسب للموظفيين المكلفيين بإنفاذ القانون فى الدول اعضاء الأمم المتحدة اثناء الاضطرابات الداخلية كما يحدث الان فى طرابلس الليبية، مضيفا ان الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يسهرون على الحماية التامة لصحة الاشخاص المحتجزين فى عهدتهم ، وعليهم بوجه خاص إتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

واكد” سلامة “، على ان القوانين فى كافة دول منظمة الأمم المتحدة تقيد استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية، وفى حالة إخفاق السلطات الليبية فى طرابلس لدى حكومة الوفاق الليبية فى إنفاذ كل ماسبق ، فإن كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية يمكنها ان تقوم بذات الإجراء من خلال انشاء لجنة تقصى الحقائق حول ما حدث وكشف حقيقة ما حدث ، ومن بين هذه المنظمات والهيئات مجلس حقوق الانسان ،وجامعه الدول العربية ،ومنظمة الاتحاد الافريقى، مطالبا ببذل كل جهد ممكن لتلافى استعمال الاسلحة النارية ولاسيما ضد الاطفال ، ولا ينبغى استعمال الاسلحة النارية الا عندما يبدى الشخص المشتبه فى ارتكابه جرما مقاومة مسلحة او يعرض حياه الاخرين للخطر بطريقة اخرى، مشيرا الى ان استعمال القوة من جانب هؤلاء يجب ان يكون امرا استثنائيا، وذلك يعنى ان يلجأ لاستعمال القوة من اجل تفادى وقوع الجرائم او فى تنفيذ الاعتقال القانونى للمجرمين او المشتبه بانهم مجرمون.

ويضيف” سلامة”، انه فى كل الأحوال على السلطات الليبية ان تقوم باجراء تحقيق جنائى فورى بواسطة لجنة مستقلة ومحايدة وغير سياسية وبشفافية ،وفقا للاصول المرعية فى ذلك الصدد من اجل الحفاظ على حقوق الضحايا ، ومن اجل ايضا منع تكرار ذلك، بشرط الا تكون منحازة لحكومة الوفاق الليبية ،وذلك بغرض التحقق من كافة ملابسات ظروف اللجوء للقوة المسلحة المفرطة من جانب عناصرهيئات إنفاذ القانون التابعين لحكومة الوفاق الليبية، وتعديهم على الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين الليبيين الذين تظاهروا سلما ، حتجاجا على المعاملة المقحفة اللإنسانية والمهينة والقاسية من جانب سلطات حكومة الوفاق الليبية، وعدم إطلاعها بمسئولياتها القانونية تجاه المواطنين الليبيين، والتى نصت عليها كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفى الصدارة منها ، العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية الصادر عن منظمة الامم المتحدة عام 1966، والذى دخل حيز النفاذ فى عام1976 ، والذى ينص صراحة على حق المواطنين فى التظاهر السلمى وحرية التعبير، وعلى الحكومة الليبية ان تتعهد الإلتزام بجبر الضحايا واسرهم واقاربهم ، وكذلك تتعهد بعد تكرر ما حدث فضلا عن إحالة المسئولين عن ذلك سواء الآمريين او المحرضين او المساهمين بأى شكل من اشكال اطلاق النارعلى المتظاهرين السلميين الابرياء العزل وساهموا جنائيا فى هذا الجرم ويتم بسرعة بإحالتهم الى المحاكمات بعد تحقيق شفاف ومستقل وعادل.