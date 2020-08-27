وزيرة الدفاع الفرنسية للكاظمي : مستعدون لاستئناف تدريب القوات العراقية باقرب وقت ممكن

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزيرة الدفاع والجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء ، بحث الاوضاع الامنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الارهاب”.

واكد الكاظمي :” ان فرنسا شريكة في الحرب ضد الارهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الامنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الامنية”، مشيرا الى :” ان الجيش العراقي تعرّض الى محاولات لاضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات “.

واضاف :” ان فرنسا تعدّ شريكا ستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة، والعلاقات بين العراق وفرنسا علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة “.

من جانبها اثنت بارلي، على قيادة رئيس مجلس الورزاء، وتمكنه من تحقيق خطوات ناجحة على الرغم من انه لم تمض سوى اسابيع على تسلم مهامه الحكومية.

واكدت عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الارهاب، ودعم القوات الامنية العراقية، لاسيما وان فرنسا قد اسهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

وبيّنت بارلي :” ان فرنسا تشاطر العراق القناعة بان تنظيم داعش مازال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما انشطته الارهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته”.

واشارت الى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

واعربت عن استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في اقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل واطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

كما بحث الجانبان الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.