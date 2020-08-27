وزارة الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان وتؤكد أن المتهمة إسراء عبد الفتاح بحالة صحية جيدة

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ، ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” -الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- بشأن إدعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح.. بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من إرتفاع بضغط الدم.. مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم .

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أن النزيلة حالتها الصحية جيدة جداً وفى معدلاتها الطبيعية ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ بدأ محبسها لعدم معاناتها من أى أمراض عضوية .

وأوضح أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات يأتي فى إطار نهج جماعة الإخوان والأبواق الإعلامية الموالية لها لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.