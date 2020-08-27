الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سياسات دعم وتشجيع الاستثمارات مع محافظ أسيوط .. ويتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة

المستشار محمد عبد الوهاب: اتخذنا قرارات بشأن التيسير علي المستثمرين .. وسيتم وضع جدول زمني لحل التحديات

اختتم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري، برنامج زياراته لمحافظات الصعيد بهدف دعم الاستثمار والمشروعات التنموية، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وبحث الجانبان خلال اللقاء توحيد الجهود فيما بين الهيئة والمحافظة للإسراع بإجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لبدء مشروعاتهم وتنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بحل أي تحديات قد تعترض مشروعاتهم القائمة بالمحافظة.

كما تطرق الجانبان إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة لترويجها واستغلالها بما يتفق وأولويات المحافظة واحتياجاتها التنموية.

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وسكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار.

وأكد “عبد الوهاب” أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد ومن بينها أسيوط جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين ولخططهم التوسعية، منوهًا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات حاسمة وفورية بشأن أي تحديات تجابه المستثمرين وحلها بشكل جذري بما يسهم في خلق مناخ محفز وجاذب للاستثمارات بالصعيد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في كل أنحاء مصر وفي القلب منها محافظات الصعيد، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وتابع “عبد الوهاب”: “تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمني لحل أي تحديات أخري بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد”.

على صعيد متصل، قام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد مركز خدمات المستثمرين بأسيوط، للوقوف على احتياجات العاملين به ومقترحاتهم بالتطوير، كما وجه بضرورة الحفاظ على مستوى الجودة والكفاءة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز لتشجيع وجذب المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات في الصعيد.

وفي ختام زيارته تفقد “عبد الوهاب” عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم لهذه المشروعات وخططها التوسعية لما تلعبه هذه الكيانات من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية بالصعيد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.