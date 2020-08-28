ترجمة “جلابية ستان” لروبير الفارس في كتاب انثولوجيا

أطلقت دار نشر (CultureCult Press) مؤخرا كتاب (أنثولوجيا) مختارات قصصية لمجموعة من الكتاب من حول العالم والذي جاء تحت عنوان ( Bloodlet: An Anthology of Violent Fiction). تناولت نصوص هذه المجموعة ثيمة العنف في الأدب. المجموعة تضم ١٨ قصة لـ١٦ كاتب من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الهند، استراليا ومن مصر جاء النص الوحيد المترجم من لغة أخرى للكاتب المصري روبير الفارس بنصه المعنون (بكارة مبللة) والتي كانت ضمن مجموعته القصصية (جلابية ستان) والتي نقلها المترجم السعودي عصام محمد الجاسم بأسلوبه الشيّق الى اللغة الإنجليزية.