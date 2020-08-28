ترجمة “جلابية ستان” لروبير الفارس في كتاب انثولوجيا
أطلقت دار نشر (CultureCult Press) مؤخرا كتاب (أنثولوجيا) مختارات قصصية لمجموعة من الكتاب من حول العالم والذي جاء تحت عنوان ( Bloodlet: An Anthology of Violent Fiction). تناولت نصوص هذه المجموعة ثيمة العنف في الأدب. المجموعة تضم ١٨ قصة لـ١٦ كاتب من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الهند، استراليا ومن مصر جاء النص الوحيد المترجم من لغة أخرى للكاتب المصري روبير الفارس بنصه المعنون (بكارة مبللة) والتي كانت ضمن مجموعته القصصية (جلابية ستان) والتي نقلها المترجم السعودي عصام محمد الجاسم بأسلوبه الشيّق الى اللغة الإنجليزية.