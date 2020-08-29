إبداعات ..”آيل للصمت” .. للشاعرة عزة رياض

آيل للصمت

عزة رياض

هل جربت أن تكون شاعراً؟

وقتها ترى الليل عملاقا اسود

والأرض مثل حلوى غزل البنات

ترى صنبور المياة ينزف دما

و تقطع يدك مثل صديقات امرأة العزيز

حين يعبر طيف من أحببت

تقد قميصه ثم تغفو

تبكى وحدك فى قصيدة ما

دون أن تذرف دمعة واحدة

يصدر عليك حكم بالإعدام

حين تقتل فرحة أحدهم

وربما تدخل الجنة لبضع ساعات

تطفو تغرق تصرخ تغنى تحلق فى السماء

ثم تحضر نجمة مجانية

تهديها لحبيبك فيعلقها فى سقف حجرته

تسلم نفسك للهواء للماء للنهار للحياة للموت

ثم تكتب مايمليه عليك أحدهم

ترحل من ذاتك حتى تنجب قصيدتك

وأنت تهز جذع الكلمة فيتساقط عليك

ماتيسر من السحر.

يصفونك بالماجن بالمهووس

يطلقون عليك أسماء تشبه

مايطلقونه على البشر

ولا تبالى، توبخ نفسك دوما

على كلمة مازلت عالقة فى الغيب

او اقتطفت بيد شاعر آخر.