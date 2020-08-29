“أمُّ عـلي”..قصة قصيرة لـ”طارق الطيب”

أمُّ علي تلك المرأة الجبَّارة. تحمل لنا على رأسها الماء من مكان بعيد. تَزُمُّ حويَّة من القماش وتضعها على رأسها لتُخفِّف ضغط الأحمال. طلمبة الماء بعيدة جدًّا، قيل إن ماءها حلو. فيما بعد تحمل ماء الحكومة من الحنفيَّات العموميَّة التي رُكِّبتْ في أماكن نائية يُشرف عليها أحد الأشخاص.

امرأة قصيرة نحيفة الجسم، مُقارَنَةً بنساء المنطقة والجارات، لكنَّها أقوى منهنَّ جميعًا. تحمل وعاءً كبيرًا تملَؤُه عن آخره، فيندلق الماء في ارتطامها بأحجار الطريق أو في مَيْلِهَا في جُحر من الجحور أو في صعودها الدرجات القليلة داخل البيت، فتدخل البيت مبلولة تلتصق ملابسها بجسدها النحيل.

في أيام الضيوف، أو في الأيام التي تتكوَّم فيها ملابس الغسيل في البيت، يَكثُر تكرار نقلاتها. في أيام الخميس تصبُّ الماء في البيت ضعفين، فالجمعة إجازة والاستحمام فرض.

لم أرَ ”علي“ ابنها ولم أعرف لِمَ كُنِيَتْ بهذه الكُنْيَة، ولم أرَ لها زوجًا أو أحدًا من أقاربها ولم أعرف أين تسكن. في اليوم الذي تسمع فيه أنَّ أُختي الكُبرَى نجحت في امتحان النقل من سنة دراسيَّة لأخرى في المدرسة الابتدائية، ترقُص رقصةً عجيبة تَبْهَرُني. تظلُّ تدور حول نفسها وتُغنِّي بكلمات غريبة على مسمعي وتُصفِّق بيديها في الهواء فوق رأسها. لم أرَ أحدًا من قبل يُصفِّق ويرقُص هكذا. تقول لأختي: ”هذه هي هديَّتي لكِ. وفي كلِّ عام تنجحين فيه سوف أرقص وأُغنِّي لك. هذا نذر!“

تَمُرُّ الأيام. أصير في الحادية عشرة تقريبًا. أمُرُّ مرَّةً بسوق الخضار، يلفتُ نظري امرأةٌ تحمل رجُلاً على ظهرها. له لحية وشارب. يبدو أكبر منها حجمًا وأطول قَدًّا. يلفُّ ساقيه على حوضها وبيديه يُطوّق حلقها وهي ترفع فخذيه بساعديها وتجذبه كيلا يسقط.

أُمُّ علي تحمل ابنها الكبير على ظهرها بعد الظهر، وفي الصباح تحمل الماء إلى البيوت.

أسمعها تُغنِّي له في صوتٍ هادئ، تئنُّ بأُغنياتٍ وهي تحمله وتسير.