“الري”: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول النقاط القانونية والفنية بمفاوضات سد النهضة

بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، والتي عقدت يوم 21 يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس الجاري ، عقد امس “الجمعة”، اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المعدة من مقترحات الدول الثلاث.

وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري إلى استمرارعدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمعدة بواسطة الدول الثلاث، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.