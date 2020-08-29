تشريد300عامل واهدار30مليون جنيه بمرفق النقل الداخلى بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف الشحات علي صقر رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بمرفق النقل الداخلي بالمنوفيه فى استغاثه عاجله قيام ديوان عام المحافظه بطرح مشروع مرفق النقل الداخلي بالترخيص بنظام حق الانتفاع لمده 10 سنوات عن طريق المزايده بالمظاريف المغلقه دون وجود من يمثل العمال من اعضاء النقابه وبدون علم مجلس اداره المرفق المشكل من قبل المحافظه وعدم اخطارهم حرصا على حقوق العمال والحفاظ على المال العام اكد صقر أن استغلال المرفق بهذا الشكل وطرحه للايجار يؤدي الى تشريد اكثر من 300 عامل واسرهم واهدار اكثر من 30 مليون جنيه رأس مال المرفق

وتساءل من المستفيد بما تم اتخاذه من اجراءات وضياع حق العمال واهدار المال العام

اما محاسب هشام عبد الواحد امين عام النقابه فطالب بإيقاف اجراءات طرح المرفق للايجار والحفاظ على الحقوق الماليه للعاملين بالمرفق اضافه لمطالبته بتقديم كل التسهيلات والامكانيات التي سوف تمنحها المحافظه للشركات المتقدمه بالعروض لاداره المرفق و اعطاء الفرصه للاداره والعاملين بالمرفق وهم قادرون على تطوير المرفق وتحسين اداء الخدمه والارتقاء بمستوى ادائه لتقديم خدمه مميزه للمواطنين في ضوء التطوير المستمر للمرفق وذلك للاستفاده من الايرادات للصالح العام وتحديث الاسطول والحفاظ على حقوق العمال وعلى المال العام بعد الجهد المبذول من العاملين بالمشروع والحفاظ على كيان المرفق طوال ال 43 عام الماضيه

اما هيثم محمد البطاوي امين صندوق النقابه فأكد أن مشروع مرفق النقل الداخلي بالمحافظه هو احد المشروعات الخدميه العامه والذي انشئ في عام 1977 وله 8خطوط تشغيل تغطي جميع مراكز المحافظه وتربط المحافظات المجاوره

اشار البطاوي لخصم 15 % من إجمالى الايراد العام للمرفق شهريا دون خصم اي مصروفات لصالح وزاره الماليه و تم تحصيل اكثر من 15 مليون جنيه مما أثر على تحديث المرفق لافتا لقيام وزاره الماليه مؤخرا بتدعيم المرفق ب 32 اتوبيس ( 26 ميني باص 29 راكب موديل 2020 وعدد 6 اتوبيس ميني باص 29 راكب مكيف) وارتفع الايراد اليومي من 50 الف جنيه الى 65 الف جنيه مؤكدا أن مجموعه العمل بالمرفق من اداريين وفنيين وسائقين ومحصلين تقوم بجهد كبير لتطور المرفق وتحسين اداء الخدمه والارتقاء بمستواه