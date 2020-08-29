لتقليل الحوادث والإصابات ..”القوى العاملة “تُنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة بشركة للأدوية بالإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان: التعريف بمخاطر بيئة العمل، وتوعية العاملين بشركة برج العرب للصناعات الدوائية المنطقة الصناعية الثالثة، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت الصناعية والحيوية بجميع محافظات الجمهورية ، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو نشر هذه الثقافة لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية.

نظمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، وصبحي جرجس وكيل المديرية، وحاضر فيها الكيميائية زينب عبد الرحمن مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب، وذلك في إطار التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل معها من خلال “خطة الطوارئ” والتعرف على القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن توعية العاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمخاطر الكيميائية والطرق الآمنة لتخزين المواد الكيميائية المختلفة،وخاصة المواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وكيفية التعامل معها، وضرورة ارتداء مهمات الوقاية الشخصية بالنسبة للعاملين .