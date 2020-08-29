 الرئيس السيسي يتوجه بالشكر لـ “علي مصيلحي” على مجهوداته بالوزارة خلال الـ3 سنوات السابقة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لوزير التموين ، قائلا: “بتوجه بالشكر ليك وللوزارة خلال الفترة دي لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية على الرغم من التحديات، على الأقل أزمة كورونا، وكان طبيعي يحصل نقص ولكن بفضل جهد الدكتور علي مصيلحي ووزارة التموين لم سيحدث أي نقص أو اختناق بأي سلعة من السلع الأساسية أو تلاعب بالأسواق”.

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الأسكندرية: “حصلت أزمة واحدة في أنابيب البوتجاز ومكانش الدكتور علي مصيلحي موجود فيها، وحجم المخزون الاستراتيجي الآن 6 شهور فهو حجم ضخم جدا.. بشكرك يادكتور علي”.

ورد الدكتور علي مصيلحي على كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي: “في أكتوبر 2017 حضرتك اعتمدت 1.8 مليار دولار للإحتياطي الاستراتيجي ودي كانت خطوة مهمة جدا، والنقطة الأخرى تعاون وزارة التموين والجهات الأخرى وتوافر الإمكانيات”.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.