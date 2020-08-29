ضبط كمية كبيرة من الأسمدة مخصصة لجمعية زراعية بالمنوفية قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب عادل شحتينو

كشف المهندس اشرف سعد الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية عن ضبط كمية أسمدة عبارة عن ( 114 شيكارة يوريا + 40 شيكارة نترات ) كانت مخصصة لجمعية “بي العرب” مركز الباجور خاصة بوزارة الزراعة قبل بيعها وتداولها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون ” والذي ينص بعدم تداول هذه الأسمدة خارج وزارة الزراعة وعدم بيعها بالسوق السوداء . أكد الجمل على تحرير محضر بالواقعة وانتهى قرار النيابة إلى تسليم كمية الأسمدة المضبوطة إلى اى جمعية زراعية لبيعها بالسعر الرسمي على أن يتم توريد ثمنها لخزينة المحكمة .