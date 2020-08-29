“مصرللطيران” تصل اليوم إلي معدل ٤٥ % من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها قبل جائحة كورونا

تشهد مصر للطيران اليوم السبت لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط ٤٥% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث تزيد رحلات مصر للطيران في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية .

هذا ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم السبت ٢٩ اغسطس ٥٢ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة لكل من نيويورك ، امستردام ، اثينا، بروكسل ،باريس ،روما ، فرانكفورت، جنيف ، لندن ، مدريد ، ميونيخ ، ميلانو ، فيينا ، كوبنهاجن اسطنبول،اديس أبابا ، دار السلام، الخرطوم ، نيروبي ، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، لبنان ، ورحلتين الي كل من دبي وابوظبي و٩ رحلات داخلية بمعدل ٤ رحلات إلي شرم الشيخ و٣ رحلات إلي الغردقة ورحلة واحدة إلي كل اسوان والأقصر و ١١ رحلة استثنائية جميعهم الي المملكة العربية السعودية بمعدل ٤ رحلات إلي الرياض و ٣ رحلات الي جدة ورحلتين الي الدمام ورحلة لكل من المدينة المنورة وأبها و ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب ٤٥٠٠ راكبا .

كما تسير الشركة الوطنية غدا الأحد ٣٠ اغسطس ٤٣ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية و٧ رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي تنقل جميع الرحلات ٣٥٠٠ راكبا .