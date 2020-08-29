رئيس وحدة محلية بالمنوفية يجلس امام مكتبه بعد إقالته بدون قرار

كتب عادل شحتينو

كشف محمد. الحفناوى رئيس الوحدة المحلية بقرية مليج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ان رئيس مدينة ومركز شبين الكوم السيدة هناء عقيلة أعلنته باقالته كرئيس للوحدة المحلية بمليج بالدرجة الاولي بدون قرار رسمي مخالفة بذلك القانون حيث هى بالدرجة الثانية ضاربة عرض الحائط بتعليمات المحافظ برجوعة الي وحدتة لحين صدور قرار وللمرة الثانية أكد الحفناوى منعه من التوقيع او دخول مكتبة لمدة 5 ايام مؤكدا جلوسه امام الوحدة المحلية بمليج انتظارا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية