استمرار مأساة الغرقى فى شواطئ الاسكندرية . 6 حالات غرق خلال 24ساعة

كتب احمد سلامة

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية اليوم السبت التصريح بدفن 3 جثث غرقوا في مياه البحر بشاطئ السلام بمنطقة أبو يوسف والنخيل في العجمي غرب المدينة، عقب نزولهما لمياه البحر رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. كان مأمور قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يفيد بغرق شاب صباح أمس يدعي مجدي احمد سيد، 21 سنة، من محافظة القليوبية، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ. على الفور انتقلت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، ونقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. كما تلقى مأمور قسم شرطة العامرية أول بلاغا مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعى نادر على زكريا، 21 سنة، من محافظة القاهرة، بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ، كما تم استخراج جثة محمود احمد ادم يبلغ من العمر 17 سنه، غرق بمياه البحر. وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات. كانت شواطئ غرب الإسكندرية، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، 6 حالات غرق، بينها 5 بشاطي النخيل، حيث تم غرق شابان وإنقاذ 3، كما شهد شاطئ السلام بمنطقة أبو يوسف بالعجمي غرب المحافظة، بالإضافة إلى غرق شاب عقب نزوله لمياه البحر وغرقه رغم غلق الشواطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة الشاب مجدي أحمد سيد، 21 سنة، من محافظة القليوبية، بعد ورود بلاغ من موظفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بغرق الشاب بشاطئ السلام بمنطقة يوسف بعد نزوله البحر مخالفًا تعليمات غلق الشواطئ.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة لشاب يدعى نادر على زكريا، 21 سنة، من محافظة القاهرة، لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل بمنطقة ٦ أكتوبر التابعة لحى العجمي، كما يتم البحث عن شاب آخر يدعى محمود أحمد آدم 17 سنة، لقي مصرعه غرقًا ومازال البحث جاري عن جثمانه.