حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز و مدينة بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

أصد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (1161) لسنة 2020 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم ، حيث شملت الحركة ندب ريهام لبيب بحبح رئيس الوحدة المحلية بالمصلحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمليج ، محمدإبراهيم الحفناوى رئيس الوحدة المحلية بمليج للعمل بالديوان العام ،وندب باسم إبراهيم الجزار سكرتير الوحدة المحلية بالمصلحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالمصلحة ،هانى فرج سراج الدين رئيس الوحدة المحلية بإصطبارى للعمل بديوان الوحدة المحلية لمركزومدينة بشبين الكوم ، أحمد محمد السيد عياد باحث بالوحدة المحلية بإصطبارى للعمل رئيساً للوحدة المحلية بإصطبارى ،هيام الرفاعى غريب باحث بمديرية الزراعة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشبراباص ، سونيا فاروق سليم مسئول حسابات بالديوان العام للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببخاتى . يأتي هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم و الفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين ، والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام