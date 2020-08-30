تصريحات جديدة لوزير الري السوداني بشأن “سد النهضة”:حريصون على استمرار التفاوض لكن ليس بالصيغة الحالية

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس حرص الخرطوم على مواصلة التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى ضرورة تغيير النهج بعدما اتضح أن الطريقة الحالية غير مجدية.وقال عباس: “لم نكن متفائلين في الجولة الماضية، أي جولة 8/8، بينما تفاؤلنا كان في شهر يوليو”.

وأشار إلى ظهور تراجع في موقفي مصر وإثيويا خلال جولة التفاوض التي انتهت الجمعة دون توصل الأطراف إلى مسودة بيان مشترك.وأضاف أن موضع الخلاف يتعلق بالجانب القانوني وينحصر في ثلاث نقاط، مؤكدا أن حلها يحتاج إلى إرادة سياسية.وقال إن السودان لا يزال متمسكا بموقفه بشأن عملية ملء السد الذي كان في جولة التفاوض في يوليو الماضي.وأضاف أن السودان يدفع الآن بمقترح أن يلعب المراقبون دورا أكبر، لكن هناك اعتراض على هذة الخطوة.ولفت إلى أن هناك تحفظا بشأن دور المراقبين ومحاولات إعطائهم دور أكبر مما ينبغي.

واعتبر أنه بالإمكان الآن تغيير طريقة التفاوض وأن الانسحاب من العملية “تعليق تفاوض غير جائز”.وأكد أن العودة إلى مفاوضات واشنطن أمر غير مطروح بعد تبني الاتحاد الإفريقي التفاوض…و يوم الجمعة، أعلن وزير الري السوداني أن مفاوضات سد النهضة بصيغتها الحالية لن تقود إلى تحقيق نتائج عملية.