البرلمان يسأل الحكومة..

في نهاية دور انعقاد البرلمان.. طلبات إحاطة للحكومة بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.. منع تحصيل مصاريف الجامعات الخاصة ومراجعتها.. إعادة النظر في سفر السياح لأسوان.. لجنة مستقلة لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي

تقدم النائب محمد عبدالغني، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، ورئيس هيئة مترو الانفاق، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، وأضاف عبدالغني أنه في غضون عام واحد، زادت أسعار التذكرة.

وأوضح؛ أن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الانفاق والزيادة الثالثة على التوالي خلال ثلاثة أعوام مع عدم تقديم خدمات جديدة للمواطنين.

زيادة أسعار المترو

كما قدم النائب عبدالحميد طلب إحاطة موجها لرئيس الوزراء ووزير النقل. وقال: رغم التصريحات الرسمية بعدم زيادة الأسعار وتحسين الخدمة من قبل المسئولين؛ إلا أن المواطنين فوجئوا بزيادة الأسعار على المحطات بقيمة التعريفة الجديدة، مما يؤثر على إجمالى أعباء المواطنين الذين يستخدمون المترو يوميا لقضاء أعمالهم وحاجاتهم وهم ما يزيد عددهم عن 6 ملايين راكب يوميا من العمال والفلاحين وصغار الموظفين والطلاب وأصحاب المعاشات والمهمشين باعتبار أن المترو هى الوسيلة الشعبية الوحيدة لنقلهم يوميًا.

وأضاف: للأسف تأتي الزيادة غير المبررة بجانب انخفاض أسعار الوقود عالميا والطاقة الكهربائية المتوفرة، وانخفاض اقتصاديات التشغيل وارتفاع الإيرادات اليومية لهيئة مترو الأنفاق إلى درجة أنها قامت بصرف مكافآت للعاملين بالمترو واستعانت بشركات خاصة لإدارة المترو، وللأسف أيضا جاءت الزيادات بإعلان منفرد من هيئة الأنفاق، والشركة المسئولة لم تراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وهو ما يقلق الأمن الإجتماعي.

مراجعة مصاريف الجامعات الخاصة

طالب النائب محمد فرج عامر وزير التعليم العالي والبحث العلمى سرعة التدخل قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد لدى جميع الجامعات الخاصة لتحقيق العدالة في رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة.

وطالب “عامر” الوزير إصدار قرار فوري بمنع تحصيل رسوم ومصاريف جميع الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية لحين مراجعتها وتخفيضها وعدم المغالاة فيها، من خلال لجنة خاصة محايدة يتم تشكليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم، مع وضع لائحة ملزمة لجميع أصحاب الجامعات وأولياء الأمور، خاصة أن المناهج التي تطرحها الجامعات الخاصة واحدة فى الكليات ولا تخرج عن المناهج التي أقرتها وزارة التعليم العالي، كما أن خريجي الجامعات الخاصة عندما ينهون مراحل تعليمهم ويحصلون على الشهادة النهائية تكون شهادة معادلة للجامعات الحكومية أو لجامعات أجنبية حتى يستطيع الخريج أن يعمل بها.

السفر لأسوان.

طالب النائب محمد إسماعيل رئيس الوزراء ورزير السياحة والآثار بإعادة النظر في قرار حظر سفر السياح لأسوان والأقصر، خاصة بعد أن أتمت كل من محافظتى أسوان والأقصر جميع الاستعدادات لاستقبال سياح العالم خاصة فيما يتعلق باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب: إنه فى ظل الظروف الصعبة داخل محافظتى أسوان والأقصر بعد توقف السياحة بسبب فيروس كورونا فلابد من إعادة النظر فى قرار حظر سفر السياح للمحافظتين، منتقدًا سياسات الحكومة بالتصريح للفنادق بالعودة للعمل بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها بما يتناسب وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وإعادة فتح عشر مناطق أثرية بأسوان والأقصر للزيارة أمام السياح ثم تقوم الوزارة بمنع السياح من دخول المحافظتين وقصر السياحة على المناطق الساحلية فقط.

لجنة لفحص العقارات القديمة

طالب النائب علاء والي الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ100 عام وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين، في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذى يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الالكترونية في جميع محافظات الجمهورية، بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال النائب إن العقارات ذات الطراز المعمارى فى مصر تمثل كنزا من كنوز مصر المعمارية والتي تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر خاصة العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معمارى نادر بمنطقة وسط البلد، جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعمارى المتميز، وأن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددا على أنه من الضرورى أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات أن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لاتمثل خطرا للقاطنين بها وإخلائها فورا .

ولفت النائب إلى أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقية وإنجازا كبيرا، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذى حول المناطق غير الآمنة إلى مناطق آمنة وآدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة والتقدم.