 استغلال عمال المساجد.. فرض إتاوات:”الأهالي” تكشف مخالفات مالية وإدارية بأوقاف الشرقية.. والوزارة تتجاهل..

مخالفات عديدة رصدتها جريدة الأهالي في محافظة الشرقية، أولها تقدم عدد من عمال وزارة الأوقاف بمذكرة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يتهمون فيها مدير إدارة قرية أم عجرم بمحافظة الشرقية بجمع أموال مقابل حصولهم على دفتر الأحوال من المخازن، وتضمنت المذكرة التي حصلت الأهالي على نسخة منها: أن مدير الإدارة يفرض إتاوة 100 جنيه على جميع العاملين، وذلك يعد مخالفا لقرارات الوزارة، خاصة أن الدفتر يأتي من الوزارة دون مقابل، وأكدوا العمال أن مدير الإدارة يقوم باستغلال العمال بنقل مواد البناء من “رمل وطوب وأسمنت” في منزله ويعملون ليل ونهار دون وجه حق.

وقال عبد المنعم عبد الرحمن عبد الهادي عامل بزاوية العزايزة بالنحاسيين التابعة لإدارة أوقاف أم عجرم، أنه تضرر من فرض الإتاوات من قبل الشيخ عبد الستار مدير الإدارة مرة لصكوك الأضاحي، وقمت بدفع مبلغ 400 جنيه، وأخرى ثمن دفتر أحوال المسجد وقيمتها 100 جنيه، وذلك في كل مرة ينتهي الدفتر، ويتكرر منه مرتين في العام أو ثلاث مرات، مضيفًا أنه يهددنا بنقلنا لأماكن بعيدة، وإلا سندفع 700 جنيه غصبًا.

وقال عبد الرحمن الطوخي، أحد العمال، إن مدير الإدارة يفرض علينا إتاوات رغم ضيق حالنا وضعف رواتبنا، حيث قمنا بدفع 100 جنيه لصكوك الأضاحي، و100 أخرى لدفتر الأحوال وذلك لتلاشي الظلم عنا، حيث أن من يعترض على الدفع يقوم بنقله لأماكن بعيدة. وعندما نتساءل عن سبب هذه الأموال ويكون الرد علينا: “بنصرف على اللي بيجي من المديرية نعمل ايه؟”.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 1300 عامل على مستوى الإدارة يعانون من ذلك الظلم، وأن قرية أم عجرم هي الوحيدة التي تقدمت بتلك المذكرة.

في الوقت نفسه كشف مصدر في الوزارة عن بعض المخالفات المالية والإدارية في أوقاف الشرقية، حيث خالف وكيل الوزارة بوضع 39 منهم 18 إماما في التفتيش والمتابعة بالمحافظة دون علم الوزارة، حيث أنهم تركوا مساجدهم وظلوا مقيمين في المديرية دون عمل، مؤكدًا أنهم ليس لهم خطوط سير علي أرض الواقع.

وأضاف أن تعليمات الوزارة تنص أن وكيل الوزارة لابد وأن يعتمد الانتداب الداخلي من رئيس القطاع الديني، حيث يقول في جواب رسمي “أنه لحاجة العمل للشيخ بتيسير أعمال كذا بالتكرم بالموافقة على تمكينه من العمل لحين دخوله الامتحان”، وأن يكون الجواب: “لا مانع لمدة شهر مع عرض أمره على السيد وكيل أول الوزارة لرئيس قطاع المديريات لإدراج اسمه ضمن الامتحانات في أقرب لجنة”، موضحًا انه بناء على ذلك يتم وضع المنتدب في لجنة امتحان وإذا خاض الامتحان يتم انتدابه، وإذا رسب يظل في منصبه، مؤكدًا أن ما حدث دون الرجوع للوزارة.

حصلت الأهالي على مستند بتاريخ 19/4/2020، وأمر وكيل الوزارة بتكليف الشيخ رشاد عبد الخالق بالإشراف والمرور ومتابعة مساجد الصالحية علاوة على عمله الأصلي، بالإضافة لعرض تقرير أسبوعي مفصل بما أسفر عنه المرور حول متابعة المساجد على أن يقوم بالتوقيع عند حضوره الأحد بدفتر المتابعة بالمديرية.

وفي السياق ذاته أنشأ وكيل وزارة الشرقية منصبا جديدا ويدعى “وكيل إدارة” وهذا المنصب ليس لديه وصف وظيفي في القانون أو الوزارة، ووضع إمام في إدارة مشتول السوق شرقية، بالإضافة لوضع إمام مسجد أيضًا مدير إدارة في إدارة فاقوس ثاني دون الرجوع للوزارة ودون خبرة إدارية، الأمر الذي أدى لترك المساجد وإهمالها.

وأخيرًا وليس أخرًا استكملت الأهالي رصد مخالفتها بهدم مسجد الأشراف في الملاك بين التل الكبير والإسماعيلية، ومن ثم نقله لمنطقة الحفنية بمحضر ضم بالمديرية، إلى جانب هدم مسجد الصفا في منطقة رمسيس بالمحافظة ذاتها وتم نقله لمنطقة الحرية، وهذا مخالف لتعليمات الوزارة .