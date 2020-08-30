“الأهالي” ترصد تداعيات “التصالح في مخالفات البناء” في المحافظات

المنوفية..إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية لتلقي طلبات التصالح

كتب عادل شحتينو

تواصل الأحياء بمحافظة المنوفية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستقبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة طلبات التصالح من المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على سلامتهم وتحقيق الصالح العام.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 118 ألف و118 طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء (443) مليون جنيه حتي الآن ، مشيراً بأن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح وقدتم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

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الإسكندرية..توافد عشرات المواطنين على مركز مصالحات المبانى فى الإسكندرية

كتب احمد سلامة

واصل المركز النموذجى للخدمات بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات المبانى وتسديد الإقساط التى قررتها اللجنة المختصة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أكد إن المحافظة تعانى خلال السنوات الماضية من مخالفات البناء، مشير إلى أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2019 تم صدور 134 ألف قرار إزالة ولم يتم إلا من 4 لـ 7 آلاف فقط ، مشيرا إلى أن كل الجهود فشلت فى بناء البناء المخالف والعشوائيات، ولولا توجيهات القيادة السياسة لما حققنا معدلات إزالة كبيرة من اجل الحفاظ على البنية التحتية للمحافظة.

وكانت موجة من الغضب قد سادت أوساط المواطنين عقب صدور القرار خاصة أن معظم المضارين قد اشتروا الوحدات السكنية بأسعار باهظة وقاموا بتملكها وإدخال كافة المرافق دون اى اعتراض من جهات الاختصاص وطالبوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى وبعض أعضاء مجلس النواب بتعديل القرار وتخفيض الغرامات دون جدوى.

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سوهاج.. محافظ سوهاج: قانون التصالح لا يسرى بأثر رجعي

كتب عبد الحي عطوان

ورصدت ” الأهالى “صرخات المواطنين من قانون التصالح الذى أصدره مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء الذى يسرى تطبيقه بأثر رجعي إلى عام ٢٠٠٨ بصدور قانون ١١٩ المنظم لمخالفات البناء.

يقول على أبو زيادة هذا القانون يعتبر من الكوارث التى أصدرها مجلس الوزراء حيث يتم تطبيقه حسب رؤية كل محافظ فى محافظته ولا توجد لائحة محددة لتحصيل تلك الأموال وتقنين الأسعار جازف.وأضاف أبو زيادة متسائلا أين اللائحة المنظمة لهذا القانون.

وأشار وائل ثروت محامي بمحكمة طهطا الابتدائية إلي وجود عدد من الأخطاء القانونية فى هذا القانون سيئ السمعة ، أولا إزدواجية العقوبة حيث تتم محاسبة المواطن على المخالفة التى ارتكبها مرتين ، فيتم فى بداية البناء تحرير محضر للمخالفة ، ثم تتم إجراءات التقاضى المعتادة ثم المحاكمة وأحيانا يأتى الحكم بالغرامة أو بالحبس لصاحب المخالفة ويتم تنفيذ ذلك الحكم فعلياً ،فعلى أى أساس تتم محاكمته اليوم هل يحاكم المواطن على نفس المخالفة مرتين ؟.

وتابع” وائل ثروت ” أيضا احتوى هذا القانون على غياب مبدأ العدالة،حيث أن المخالفة هي ذاتها المخالفة من الناحية القانونية سواء ارتكبت في المدينة أو في القرية سواء في شارع عشرين مترا أو شارع أربعة أمتار،مثال لذلك مخالفة ركن سيارة بالممنوع هل تختلف قيمتها باختلاف عرض أو طول الشارع ؟بينما فى قانون التصالح الغريب أن المواطن الذى قام بالبناء على أرض زراعية في القرية وتعدي على أرض صالحة للزراعة فعلا تتم محاسبته ب ٥٠ جنيها للمتر ، بينما المواطن الذي قام ببناء دور مخالف فى المدينة وداخل الحيز العمرانى تتم محاسبته بسعر ٦٢٤ جنيهًا للمتر.

وأضاف أيضا وائل ثروت فعلى سبيل المثال سعر متر التصالح داخل القرية يحسب بمبلغ ٩٠ جنيها، وهو الحد الأقصى بينما سعر المتر لنفس القرية على الطريق السريع يحسب بمبلغ ٢٦٠ جنيها ، باعتبار أنه طريق مميز مع أنه فى نفس القرية…أيضا الشوارع التي تقع داخل القرى وتعتبر امتدادا عمرانيا للشوارع الرئيسية ، يتم محاسبتها بمستوى مختلف بمبلغ ٤٣٠ ومحاسبة مشترى الشقة المخالفة ، في برج مخالف ، مع أن هذا المشترى ليس صاحب المخالفة ، مع العلم أن قوانين الدولة لا تجرم شراء شقة بدون ترخيص ، فهل هناك قانون يعاقب على شراء شقة غير مرخصة ولذلك ملزم اليوم بالتصالح عنها ، جنيه للمتر.

ولفت وائل ثروت إلي عدم قانونية مبلغ جدية التصالح لأنها لم يرد في القانون أو لائحته التنفيذية ما ينص على دفع جدية التصالح ، والدليل على أن ذلك مخالف للقانون ، عند تقديم طلب التصالح يتم إجبار المواطن على توقيع إقرار انه دفع تلك المبالغ بمحض إرادته.

وأكد عدم دستورية سريان القانون بأثر رجعي ، وهى مخالفه صريحة للقانون والدستور ، وذلك بعدما اكتسب المواطن عدة مراكز قانونية من خلال طيلة المدة الزمنية وإدخاله لكل المرافق.

وفى نفس السياق أضاف احمد أبو الفضل أن الغريب فى هذا القانون تخصيص نسبة1% من قيمة المبالغ التى تحصل عند التصالح كحوافز للجان القائمة على ذلك مما جعلهم يتعمدون التعامل بالحد الأقصى وهم أنفسهم من قبل شركاء فى المخالفة و اليوم تتم مكافآتهم بدلا من محاسبتهم .

وعلى الجانب الآخر أضاف عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج تم تجهيز المركز التكنولوجى بعدد كاف من الموظفين لإنهاء إجراءات التصالح وبالفعل تقدم كل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء للتصالح حيث يتم تقدير المتر حسب اللائحة فأعلى سعر قد يكون ٦٠٠ جنيه وأقل سعر ٢٠٠ جنيه

وأضافت فريدة سلام رئيس حى غرب تم إعداد المركز التكنولوجى لتلقى طلبات المواطنين للتصالح وقد بدأنا بالمخالفات الحديثة والصارخة ثم الاقدم فالأقدم وحى غرب من الأحياء الفقيرة ماديا فسعر المتر لا يتجاوز فى أغلب المناطق ٤٣٠ جنيها وبعض المخالفات حسب اللائحة لا يتجاوز ٢٦٠ جنيها

من جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعي وإنما هو تطبيق لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ونحن لسنا ضد المواطنين فقد تم تشكيل لجنة وذلك لتخفيض المبالغ برغم اللائحة فقد اعتمدنا النجع ٥٠ جنيها للمتر والقرية الام ٧٥ جنيها والمدينة المقرر لها ٢٦٠ و ٤٣٠ و ٦٣٠ جنيها سوف نقوم بالتخفيض ٢٠ فى المائة ومن خلال المراكز التكنولوجية المختلفة سيتم تلقى طلبات التصالح واقرارات التقسيط.