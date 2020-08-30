الاسكندرية..عمال شاطئ النخيل يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 6 شهور

عاد عدد من العاملين بجمعية 6 أكتوبر “شاطئ النخيل” غرب الإسكندرية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجمعية لعدم صرف رواتبهم منذ6 أشهر دون مبرر واضح، رغم استمرارهم في عملهم وعدم توقفهم.

وأتهم المحتجين مجلس الإدارة المؤقت وهيئة التعاونيات للبناء والإسكان بتجاهل مطالبهم مطالبين رئيس هيئة التعاونيات ووزير الإسكان ومحافظ الاسكندرية بالتدخل لحل أزمة رواتبهم في ظل الظروف الصعبة وجائحة كورونا وتأخير مواعيد انتخابات مجلس الإدارة للجمعية مما يزيد من معاناتهم.

كان عدد منهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة الشهر الماضى وذلك بعد قرار محافظة الإسكندرية بالحجز على أرصدة الجمعية في البنوك وسحب تخصيص الشاطىء، لعدم تسديد مستحقات إيجار الشاطىء.

يذكر أن محافظة الإسكندرية أعلنت الحجز على أرصدة جمعية 6 أكتوبر بالبنوك، في وقت سابق، حيث كانت تتولى الجمعية إدارة شاطئ النخيل بالعجمي في الإسكندرية؛ وذلك بسبب عدم تسديدها مستحقات إيجار الشاطئ الذى يقدر أكثر من مليون جنيه وكذلك تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بازالة بوابات المدينة التى كانت تدر دخلا كبيرا للجمعية كما تقرر سحب قرار التخصيص.