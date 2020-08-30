تفاصيل زيارة وفد من المخابرات العامة المصرية إلى فلسطين

منذ أيام قليلة زار وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية لإجراء مباحثات مع الجانب الفلسطيني هناك.واجتمع وفد المخابرات المصرية مع وفد من اللجنة المركزية لـ”حركة فتح”، كما اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.وقد ركزت الاجتماعات على الوضع السياسي وملف المصالحة، والوضع الأمني..وحتى اليوم الاحد تواصل وسائل اعلام فلسطينية تحليل الزيارة وأهميتها في إطار المصالحة ،والوضع الأمني بين كافة الأطراف ،مشيدة بنتائجها.

وتفصيلياً اجتمع وفد المخابرات المصرية، مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك قدم واجب العزاء لعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ بوفاة شقيقه، كما اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وقد ركزت الاجتماعات عَلى الوضع السياسي وملف المصالحة، والوضع الأمني..وبحتث تثبيت تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي وقعت في منتصف العام الماضي 2019.

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري بعد توتر الأوضاع بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تنصل الأخير من تفاهمات التهدئة، وقصفه لمواقع المقاومة في القطاع، ما أعقبه إطلاق الشباب الثائر البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت المصدر إلى أنَّ الوفد عقد اجتماعاً مع قيادة حركة حماس في غزة، عقبه لقاء مع الفصائل الفلسطينية، لافتةً إلى أنَّ الوفد زار الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام للتشاور في إمكانية تثبيت تفاهمات التهدئة.