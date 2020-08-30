دعوة قضائية لالغاء شركات إدارة الصيدليات

أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، أنه قام برفع قضية ضد سلاسل الصيدليات تعود إلى عام 2018 أي منذ أكثر من عامين ونصف العام حتى الآن، مؤكدا أنه لا يوجد بالقانون ما يسمى بـ ” سلاسل الصيدليات ” ، ولكنهم يدخلون من باب خلفي في القانون عن طريق هيئة الاستثمار ، حيث يقومون بتأسيس شركة لنشاط تحت اسم ” إدارة صيدليات ” ، وهو مخالف للقانون، وتم التحرك في هذا المسار لكشفهم ، ولكن الهيئة أوضحت أنها ليست جهة لإصدار تراخيص، وعلى هذا فالشركات عليها الحصول على تراخيص من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

وقال إنه لا يوجد قانون بهذا الشكل وبناء على ذلك، تم رفع القضية باسمي لإلغاء ” إدارة الصيدليات ” من سجلات الشركات المثبتة في هيئة الاستثمار، ويتم تداول القضية في ساحة القضاء منذ 2018 وكانت الجلسات على النحو التالي: 7 ديسمبر 2019، و11 يناير 2020 ، و14 فبراير 2020 ، و15 مارس 2020، وكان هناك جلسة في المحكمة يوم 1 أبريل ، ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا إلى 27 يوليو الماضي .

وأضاف أنه تم تقديم كل المستندات بعدم وجود هذا النشاط وإرفاق حكم المحكمة الدستورية وما يفيد من وزارة الصحة بعدم وجود ما يسمى سلاسل الصيدليات، كل هذا بجانب الأحكام التي تم إصدارها ضد العزبي ورشدي وشطبهما من سجلات وزارة الصحة والسكان، وتم تقديم كل الأوراق بالمحكمة مطالبا بإلغاء نشاط هذه الصيدليات من سجلات الشركات .

كما أشار إلى أن هيئة الاستثمار ، طلبت منهم أمس الاختصام بهذه الشركات ويكونوا في المواجهة أمام المحكمة وتم عمل الإعلان لـ 157 شركة جميعا ، ولكن هناك بعض العناوين خاطئة وهناك شركات على الأوراق فقط أي أنها وهمية وليس لها وجود على أرض الواقع، لذلك فالقاضي صرح بأن تعطي هيئة الاستثمار عناوين الشركات لنقابة صيادلة القاهرة لمعرفة هل هي صحيحة أم لا، وإعلانهم لحضور الجلسة .

وأوضح أن عدد الشركات التي استلمت الإعلان لحضور المحكمة هو 77 شركة حتى الآن، وهناك 80 شركة لم تستلم الإعلان ومن الواضح أنها شركات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، لافتا إلى أن التسجيل في هيئة الاستثمار باب خلفي، لأن كل صيدلي ليس له الحق سوى في امتلاك صيدليتين فقط لا غير، ولكن هناك من يريد عمل سلسلة من الصيدليات بامتلاك 20 أو 25 صيدلية ، وحينها يقوم بالتحايل في وزارة الاستثمار من خلال نشاط إدارة الصيدليات ويفتح بابا للأدوية المهربة والمغشوشة الموجودة بشكل كبير في سلاسل الصيدليات .

وكانت الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة، قد خاطبت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي والدكتور حاتم رشدي مالك سلسلة صيدليات رشدي وجاء الشطب من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لأحكام قضائية .