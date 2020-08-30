الشبكات الإذاعية تحتفل بذكرى رحيل ” نجيب محفوظ”

تحتفل الاذاعة المصرية بذكرى رحيل الاديب ” نجيب محفوظ”، وذلك من خلال شبكاتها ، حيث تقدم شبكة ” لاشرق الاوسط”، مجموعة من البرامج والفقرات ، بداية من فترة فاني شو فترة مفتوحة تتضمن مسامع من اشهر الاعمال الدرامية المأخوذة عن روايات نجيب محفوظ مثل بين القصرين – حديث الصباح والمساء – زقاق المدق- وغيرها ويتم مناقشة صورة علاقة الرجل والمراة ( الزوج والزوجه ) في رواياته مثل سي السيد وامينة – شخصيات حديث الصباح والمساء وغيرها مع المستمعين والتعليق عليها ، يليها “شورت وماسك وجلوفز”، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والفنانين الذين قاموا باداء ادوار واعمال ماخوذة عن روايات نجيب محفوظ مثل المخرج أحمد صقر – الفنان أحمد زاهر – محمد نجاتي – الفنان حسن يوسف، ثم “نت كافية”، فترة مفتوحة تتضمن حكايات القهاوي في روايات نجيبب محفوظ واشهر قهوة يتذكرها المستمعون في اعمال واختلاف القهوة وقتها عن الان.

اما اذاعة “البرنامج العام”، فتحتفل بذكري وفاة الاديب المصري العالمي ، من خلال برنامج “مصرحظة بلحظة “،من خلال اللغة المعاصرة علي هذه المناسبة المهمة ولغة واسلوب نجيب محفوظ، و”الحرافيش” في حياة نجيب محفوظ واصدقاوه واهم اعمال، ثم “محفوظ والسينما”، “محفوظ ونوبل” التي حصل عليها 13/10/1988، “نجيب محفوظ ضد الارهاب”وفي القاهرة اونلاين لن تغيب الذكري 14 علي رحيل نجيب محفوظ، برنامج خاص اخراج مجدي سليمان تاليف حمدي هلال بطولة ايمان مصطي – جلال توفيق – محمد وفيق – نجيب عيده – عليه عبد المنعم – رشوان سعيد 0 عبد العزيز مخيون – علي عزب، وعلي إذاعة الكبار، فترة مفتوحة، افكار كبار محفوظ .. نوبل .. فخر العرب” فقرة خاصة تتناول عبقرية الكاتب الكبير نجيب محفوظ في كتابة القصة .. وتفردة بالحصول علي جائزة نوبل في الادب واثر هذه الجائزة في الثقافة المصرية والعربية والنهوض بالادب المصري والعربي علي السواء، ثم كنوز اذاعية، اذاعة مسامع من بعض اعمال نجيب محفوظ الاذاعية مثل الحرافيش وقشتمر وحكايات حارتنا.

فيما تجدد ” صوت العرب”، برامجها تزامنا مع هذه المناسبة ، حيث تقدم حلقة ” يومك سعيد”، عن الاديب الراحل، وصورة، يليها حلقة من ” حدث فى مثل هذا اليوم”، ثم برنامج ” صباح الخير يا عرب”، وفقرة عن الاديب الكبير، من تقديم غادة كمال ، نادية السباعى، واسامة سمير، وبعدها ” انا فى انتظارك، فترة مع المستمعين حول نجيب محفوظ هل تعرف عليه الجمهور من رواياته قراءة أم عندما تحولت لأعمال سينمائية وتليفزيونية وإذاعية ، من تقديم عبير ظلام وهشام علوان، وبرنامج اسرتى ، فقرة عن المرأة في أدب نجيب محفوظ ، تقديم احمد شريف، ثم غاوى حكاوى وحلقة عن متحف نجيب محفوظ، تقديم يحيي تادرس / لمياء محمود / هاني فؤاد ، وثائقيات، واخيرا ، تمثيلية السهرة ، وأحد أعمال نجيب محفوظ .