القوي العاملة : صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 309 منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 309 شباب من مختلف المؤهلات بينهم 3 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1510 شباب .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر المبارك والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لـ 3123 عاملا بقيمة إجمالية 3 ملايين و 66 ألف جنيه ، بالاضافة إلى صرف 3 ملايين و 227 ألفـــاً و 36 جنيها لـ 3410 عاملا غير منتظم رعاية صحية واجتماعية ، منها رعاية صحية بمبلغ 11 ألفاً و 536 جنيها لـ 109 عمال ، ورعاية اجتماعية بمبلغ 3 ملايين و 215 ألفاً و 500 جنيه لـ 3301 عاملاً.

وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 467 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 8 محاضر عمالية ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 9 شكاوى عمالية، وتم تسوية 6 منهم وتم تحويل شكوتين للقضاء ، تبقت شكوى واحدة ما زالت تحت البحث .

وأشار إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 296 منشأة، وتم رصد حالتين ايجابيتين مصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .