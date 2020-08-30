المحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الازالة الجارية بمنطقة عرب الحصن ١ “عزبة الصفيح ” بحي المطرية والتي تضم ٩٣ عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي ٦٩ أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها ١٠ افدنة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .