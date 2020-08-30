اتحاد الأطباء العرب يحذر من ارتفاع إصابات كورونا مجددا

حذر اتحاد الأطباء العرب من التهاون في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى بعد عودة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للارتفاع النسبي بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وشدد الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان – في بيان صادر عن الاتحاد اليوم /الأحد/ – على ضرورة عدم تهاون المواطنين في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، محذراً من حدوث موجة ثانية من الفيروس، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، لا سيما في ظل عدم التوصل للقاح آمن وفعال ضد كورونا حتى الآن.