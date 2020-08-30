خدمة إعلامية عن جدول رحلات مصر للطيران اليومي.

تسير مصرللطيران غدًا الاثنين ٣١ أغسطس ٣٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، كوبنهاجن، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، ميلانو، و١٤رحلة استثنائية بمعدل ٥رحلات جوية إلى جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها، القصيم، مسقط، ، و٧رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، الغردقة، ورحلة خاصة إلى طابا، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.