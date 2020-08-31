في تحدٍ لكل رافضي “التطبيع” :اليوم ..إقلاع طائرة السلام بين إسرائيل و الامارات !!

رغم حملات رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي ،تقلع اليوم الاثنين أول طائرة إسرائيلية من مطار بن جورين ، متجه إلى الإمارات ، مستقبلا وفدا مشتركا أميركيا إسرائيليا ، يرأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، على متن أول رحلة مباشرة لشركة “إل عال” بين تل أبيب وأبوظبي.

وتأتي الزيارة في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

يشار رقم الرحلة LY971 إلى رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة. رحلة العودة إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يوم الثلاثاء ستكون برقم LY972، رمز الاتصال الدولي لإسرائيل.

كما خطت شركة طيران إل عال الاسرائيلية ، كلمة “سلام” باللغات العربية والإنجليزية والعبرية على الرحلة 971.

ويوصف بهذه الرحله بـ “التاريخية ” ،ويلتقي الوفد الذي يضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وقد استقبل يوم أمس الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولين أميركيين كبار الذين توسطوا في الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي إلى جانب جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أشاد نتنياهو بالاتفاق، قائلا إن تطبيع إسرائيل للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة سيمهد الطريق لمعاهدات مع المزيد من الدول العربية لأن الاتفاق يزيل “الفيتو الفلسطيني” على السلام بين الدولة اليهودية والعالم العربي

وقال كوشنر إن اقتراح السلام الأمريكي، الذي كشف عنه ترامب في يناير في البيت الأبيض، يتضمن “عرضا كريما” للفلسطينيين وأظهر للعالم أن “إسرائيل مستعدة لصنع السلام”.

وأضاف إن اصدار اقتراح ترامب للسلام هو “الاختراق” الذي أدى إلى اتفاق بين إسرائيل والإمارات”، مضيفا ،“سيكون هناك المزيد في المستقبل”.

يضم الوفد الإسرائيلى مسؤلون مدنيين ، وان مسؤولى الدفاع سيسافرون فى الأسبوعين المقبلين

وستشمل الزيارة التي تستغرق يومين اجتماعا ثلاثيا في أبوظبي بين رؤساء الوفود – مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وأوبراين وكوشنر للولايات المتحدة، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، بحسب ديوان رئيس الوزراء.

اما المجالات التى سيتم التباحث فيها ، هى قطاع المال، والطيران، وتأشيرات الدخول، والصحة، والثقافة، والسياحة، والفضاء، والعلوم، والاستثمارات، والابتكار، والتجارة.

ومن بين أعضاء الوفد الإسرائيلي أيضا سكرتير الحكومة تساحي برافرمان، والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، والمديرة العامة لوزارة العلوم والتكنولوجيا شاي لي شبيغلمان ، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة دافيد لافلر، والمدير العام لسلطة السكان والهجرة البروفيسور شلومو مور يوسف، والمدير العام لوزارة التعاون الإقليمي يوسف درازنين، ورئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ييغال أونا، وكبير العلماء ورئيس هيئة الابتكار الدكتور عميرام أبلباوم، ومدير سلطة الطيران المدني يوئيل فيلداشو، والمشرف على المصارف في بنك إسرائيل يائير أفيدان، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية شيرا غرينبرغ، ونائب المدير العام لوزارة السياحة بيني شاني، ورئيسة هيئة الثقافة بوزارة الثقافة والرياضة غاليت فاهاب شاشو.