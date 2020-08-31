الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا تجتمع مع مسؤولين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية:دور مصر إيجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء

الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز” تجتمع مع خبراء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أثناء زيارتها لـ القاهرة التي التقت خلالها بكبار المسئولين المصريين..وأشادت ويليامز – خلال الحلقة النقاشية – بدور مصر الإيجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.

وتناولت جلسة الحوار بين وليامز وخبراء المركز نقاشًا معمقًا بشأن الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.