افتتاح العرض المسرحى “عن العشاق” بقصر الأمير طاز

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى “عن العشاق” فى الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل بقصر الأمير طاز٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب .

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، بالتعاون مع استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى، وهو مقتبس عن كتاب “طوق الحمامة في الألفة والألاف” لابن حزم الأندلسي، مع مختارات من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وإرتجالات حرة لعازفي فرقة بيت العود العربي .

“عن العشاق” بطولة حمزة العيلى، أميرة عبد الرحمن، أحمد زكريا، سارة هريدى، تمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل، رقص مسرحى أداء إيمان لطفى وغناء نجوى حمدى، مساعد مخرج سمية ابوالعز وكريم عرفة، ملابس أيمن الزرقانى، رقص مسرحى هانى حسن، دراماتورج كريم عرفة، فكرة وإخراج هاني عفيفي .