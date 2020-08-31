“البيت” أولى فعاليات ملتقى مبادرة “المؤلف مصرى”

تنطلق أولى فعاليات ملتقى مبادرة “المؤلف مصرى” بالعرض المسرحى “البيت” فى الثامنة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ٣ و٤ و٥ سبتمبر المقبل، على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية .

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

وعن العرض يقول المخرج محمد مرسى مدير فرقة مسرح الأسكندرية، إنه يعيش جمهور الأسكندرية لمدة ٤٥ دقيقة، هى مدة المسرحية، مع عرض حكي يجسد شريط ذكريات لشخص منذ طفولته، ويتنقل العرض من التشخيص إلى الحكي ثم إلى الغناء .

“البيت” البطولة للفنانين “محمد بريقع، هاجر رشاد، محمد كوتي، محمد بكري، محمد سعيد، سامر سمير، رضوى حسن”، والطفلة : حلا أحمد، ديكور : محمد فاضل، إضاءة : إبراهيم الفرن، موسيقى : محمد مصطفى، مخرج منفذ : أكرم نجيب، تأليف وإخراج : جمال ياقوت.