رئيس جامعة أسيوط يعلن عودة العمل بكافة قطاعات الجامعة بكامل طاقتها بدءً من الثلاثاء القادم

كتب سويفى رشدى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قرارا بعودة العمل بكافة قطاعات الجامعة التعليمية والإدارية بكامل طاقتها بدءً من يوم الثلاثاء القادم 1/9/2020 ، وإلغاء العمل بالقرار السابق والخاص بتخفيض العمالة والذي امتد تطبيقه داخل كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة منذ مارس الماضي تزامنا مع انتشار جائحة كورونا . وكشف رئيس جامعة أسيوط عن تضمن قراره كذلك بنداً يتم بموجبه تقسيم القوة البشرية بكل إدارة بمختلف قطاعات وكليات الجامعة على مجموعتين تقوم بمهام العمل الموكلة إليها على فترتين تبدأ الأولى في الساعة 7.30 صباحا وتنتهي في 2.30 ظهرا ، أما الفترة الثانية فتبدأ عملها فى 11 صباحا وتنتهي نوبتها فى 6 مساءا وذلك تحت إشراف ومتابعة السادة مديرين العموم ، ومديري الإدارات ومن يفوضوهم للإشراف على الوقت المتبقي من الفترة المسائية. وأشار الدكتور طارق الجمال أن بدء نظام العمل بالتناوب من المقرر تطبيقه من يوم الثلاثاء القادم 1/9 والذى يهدف إلى منع التكدس داخل المكاتب الإدارية وتوفير بيئة صحية وآمنة للأفراد والحفاظ على مسافة كافية بين العاملين بالإدارات وهو ما يأتي تحقيقا للخطة الاحترازية التي تتبعها الجامعة للوقاية من كوفيد 19 والحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها. وعن الفئات المستثناة من قرار تقسيم العمل كشف رئيس جامعة أسيوط انه تم استثناء الإدارات التي يقل عدد أفرادها عن 5 أفراد ، وكذلك استثناء كافة المنتسبين لكادر المهن الطبية ، والإدارات التي تعمل في الأصل بنظام التناوب من قبل أو من يستلزم تواجد أفرادها على مدار ٢٤ ساعة مثل أفراد الأمن الجامعي، والحدائق، ودار الضيافة، والقرية الأولمبية وما إلى ذلك.