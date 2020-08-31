النائب هيثم الحريرى .. محافظة الاسكندرية ترفض تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء

كتب احمد سلامة

صرح النائب السكندرى هيثم الحريرى أن محافظة الإسكندرية رفضت الطلب الذي تقدم به والذي طالب فيه بتخفيض الرسوم مقابل التصالح على المباني المخالفة وقال الحريرى فى تصريح “للاهالى” تقدمت بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتخفيض أسعار التصالح في المحافظة أسوة بما تم في عدة محافظات، ومخول له ذلك، ولكن المحافظ حول الطلب للمركز النموذجى للخدمات للدراسة، وإعادة العرض ثم فوجئت بالمذكرة الخاصة بالمركز النموذجى والتى طلبت حفظ الطلب الخاص بى بدعوى أن القانون أتاح التقسيط على ثلاث سنوات ولم يتعرض بمناقشة امكانية التخفيض بمعرفة المحافظ، الذي كان يستطيع اتخاذ القرار بنفسه، وله سلطات بهذا الأمر، وكنا نأمل في استجابة المحافظ لطلبنا أسوة بما تم في محافظات الدقهلية والقاهرة والغربية وغيرها لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.