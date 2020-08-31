المصرية للاتصالات we تعلن عن عرض أجدع شحنة.. والجائزة الكبرى سيارة مرسيدس

أعلنت الشركة المصرية للاصتالات عن عرض أجدع شحنة، إنت سايق مع أجدع شحنة الصيف دة مع WE والذى يشمل 30 ضعف الشحنة وحدات، و 50 ضعف الشحنة إذا تم الشحن أونلاين عن طريق تطبيق My WE، بالإضافة إلى وحدات يومية هدية، وكوبونات بقيمة 1000 جنيه من WE تستخدمها في Virgin Megastore مع فرصة لدخول سحب على عربية مرسيدس C180 مع كل شحنة.

وأعلنت الشركة أن شروط تطبيق هذا العرض تتضمن فى حالة الشحن النقدي، يمكن لعملاء الدفع المسبق الاشتراك في عرض “أجدع شحنه” والحصول على 30 ضعف الشحنة وحدات صالحة لمدة 7 أيام، وسيحصل المشترك على أول 10 أضعاف الشحنة وحدات مع الشحن. وبعد استخدام الوحدات يحصل على 20 ضعف الشحنة وحدات (الوحدة = 1قرش). كما يحصل العملاء أصحاب أعلي قيمة شحن يوميا علي عدد من الهدايا اليومية، حيث يتم اختيار الفائزين بناءا علي مجموع قيمة الشحن في اليوم السابق من يوم الاختيار. ويتم منح 100 وحدة لأعلى 100 عميل من حيث إجمالي قيمة الشحن يوميا صالحة لمدة 24 ساعة. ويمكن استخدام الوحدات المهداة فى عرض الصيف: 1 وحدة = الدقيقة لشبكة we (أرضي أو موبايل) أو الرسالة لكل الشبكات أو الميجابايت. وعند شحن الرصيد (10 جنيه أو أكثر) يحصل المشترك على عرض الشحن ثم يصبح مؤهلا لدخول مسابقة على جوائز الصيف.

وهناك مسابقة جوائز أسبوعية وجائزة كبرى، إذ بالإضافة إلي ما سبق يدخل العميل في مسابقه للفوز بجوائز أسبوعية وبالجائزة الكبري خلال فترة العرض.

والجوائز الأسبوعية عبارة عن 25 قسيمة من WE لاستخدامهم في Virgin mega stores “بقيمة ألف جنيه لكل قسيمة” لـ 25 عميل أسبوعيا (لمدة 4 أسابيع). أما الجائزة الكبري فهى سيارة مرسيدس بنز Mercedes-Benz C180.

ويمكن للمشترك الفوز مرة واحدة فقط خلال العرض من الهدايا اليومية أو الأسبوعية، لكي يصبح مؤهل تلقائيا للفوز بالجائزة الكبري.

ويتم اختيار العملاء الذين يفوزون بالجوائز الأسبوعية و الجائزة الكبري طبقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي.