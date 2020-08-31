178 تيرا فى الثانية.. رقم قياسى جديد لسرعات الإنترنت

سجل من الباحثين فى كلية جامعة لندن UCL رقما قياسيا عالميا جديدا فى سرعات تبادل البيانات عبر الإنترنت حيث سجلوا سرعة تصل إلى 178 تيرا بايت فى الثانية الواحدة. ويعتبر الرقم القياسى الجديد أسرع بحوالى 5 أضعاف من الرقم العالمى المسجل سابقا، والذى صممه فريق من الباحثين اليابانيين. ومن خلال السرعة الجديدة يمكن تحميل جميع محتويات موقع نتفلكس خلال أقل من ثانية واحدة فقط. وتقترب هذه السرعة من الحدود النظرية القصوى لسرعة تبادل البيانات التى تنبأ بها عالم الرياضيات الأمريكى كلود شانون مؤسس نظرية المعلومات الحديثة فى أربعينيات القرن الماضى.

من خلال السرعة الجديدة يمكن تحميل جميع محتويات موقع نتفليكس خلال أقل من ثانية واحدة

وأكد موقع sciencealert العلمى أنه مع توفير السرعات الجديدة سيمكن تحميل حوالى 1500 فيلم بدقة 4K بحجم 15 جيجا بايت لكل فيلم، خلال ثانية واحدة فقط.

وللوصول إلى هذه السرعة القياسية، استخدم الفريق نطاقا أوسع بكثير من الأطوال الموجية (ألوان الضوء)، أكبر من المستخدمة عادة لنقل البيانات.

وكان باحثون من أستراليا قد حققوا سرعة تبلغ 44.2 تيرابايت فى الثانية ما يسمح للمستخدمين بتنزيل 1000 فيلم عالى الدقة فى ثانية واحدة.

واستخدم الفريق من جامعات موناش وسوينبرن التقنية والمعهد الملكى للتكنولوجيا فى ملبورن شريحة ضوئية micro-comb تحتوى على مئات من أشعة الليزر تحت الحمراء لنقل البيانات عبر البنية التحتية للاتصالات الموجودة فى ملبورن بأستراليا.