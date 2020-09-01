قررت القيادة العامة للقوات المسلحة مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر الجاري للعمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا؛ للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2020-2021 لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.

وأعلنت القوات المسلحة مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق العاشر من سبتمبر الجاري.