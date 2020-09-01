كشف مسؤول حكومي أردني أن التوفر على "الوثائق العثمانية" المحفوظة في أرشيف الدولة، يعتبر لليوم "سندًا قانونيًا" مقبولا للحصول على جنسية المملكة، لمن لا يمتلك وثائق ثبوتية غيرها. جاء ذلك في لقاء للأناضول، مع مروان قطيشات، مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية (حكومية)، بمقر الدائرة وسط العاصمة عمان. ( Salah Malkawi - وكالة الأناضول )
أخبار وتقاريرالسلايد

مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر الجاري

كتب جريدة الأهالي
9
قررت القيادة العامة للقوات المسلحة مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر الجاري للعمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا؛ للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2020-2021 لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.
وأعلنت القوات المسلحة مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق العاشر من سبتمبر الجاري.
جريدة الأهالي
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق