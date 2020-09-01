CIT تتفقد حلول هواوي العالمية للتعرف على أحدث حلول التحول الرقمي

اجتمع أعضاء من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT راعي الصناعة الرقمية و قاما بجولة افتراضية في معرض هواوي E-square لتبادل الخبرات في مكافحة كوفيد- 19 حول العالم وللاطلاع على أحدث حلول التحول الرقمي للأسرة، والرعاية الصحية، والخدمة العامة، والمسؤولية الاجتماعية من هواوي. وكان الوفد برئاسة المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الاقليمي لهواوي.

الهدف من جولة معرض E-square عبر الإنترنت هو إظهار التحديات والتغييرات التي أحدثها الوباء لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم بشكل كامل ، وتقديم أفضل الممارسات والحلول الرقمية في التعامل مع تحديات الشبكات والحكومات والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية في سيناريوهات مختلفة ، وتبادل الخبرات العالمية.

ولهذه التغييرات تأثير كبير على الشبكة. ويلزم توسيع شبكات الاتصالات بسرعة ونشرها في مجالات وسيناريوهات جديدة. فعلى سبيل المثال، ينبغي تغطية المستشفيات المخصصة المؤقتة في الحالات الوبائية في غضون أيام. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة عدد مستخدمي المنازل، أصبح لدى الناس مطالب أكثر مطالب على النطاق العريض المنزلي. وبدأت تطبيقات مختلفة تظهر على الإنترنت، مما يجعل الاتصالات المنتشرة في كل مكان والتغطية ثلاثية الأبعاد مهمة بشكل خاص.

وخلال الجولة، سلطت شركة هواوي الضوء أيضًا على كيفية قيام البلدان حول العالم، استجابة للوباء، بإطلاق تدابير مضادة لتعزيز بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشاد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمعرض هواوي الافتراضي و التكنولوجيات التي عرضتها هواوي كذا حلول التحول الرقمي و تقنية هواوي الجديدة للنطاق العريض اللاسلكي التي لا تحتاج إلى العديد من الإنشاءات لوضع الألياف وعلق قائلا ” إننا سعداء بالتعرف عن قرب على حلول هواوي المختلفة التي شهدناها خلال الجولة مثيرة جدًا للاهتمام ومن شأنها أن تعزز التحول الرقمي محلياً وإقليمياً و عالميًا، وخاصةً باستخدام الاتصال اللاسلكي وإعادة استخدام برج الاتصالات الحالي دون الحاجة إلى أعمال الإنشاءات لكابلات الألياف، هذا حل فعال من شأنه أن يوفر إنترنت بسرعة عالية”.

كما أشاد المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول هواوي للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، علق عدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الاقليمي، قائلاً: “في البداية أحب ان أعرب عن سعادتي بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وأود أن أبرز أن هواوي حريص دائماً على العمل مع الخبراء الذين يؤثرون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الأسواق مثل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أننا في هواوي نؤمن بضرورة أحتياج شركات الاتصالات والحكومات إلى توسيع القدرات وتقديم منتجات وحلول جديدة في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والتغييرات التي جلبها الوباء لشبكات الاتصالات والحكومات في جميع أنحاء العالم”.